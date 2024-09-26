Пять детей пострадали из-за взрывоопасного предмета в Мариуполе

Пушилин: пять детей и шесть пожарных получили ранения в ДНР

Пять детей и шесть пожарных получили ранения из-за взрывоопасного предмета в Донецкой Народной Республике. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале .

«В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет», — написал он.

Пушилин уточнил, что трех детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оценили состоянии еще двух пострадавших как средней степени тяжести.

Также в Петровском районе Донецка при ликвидации пожара после обстрела ВСУ пострадали шесть сотрудников МЧС. Украинские боевики ударили рядом с пожарной автоцистерной. Пожарным оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава ДНР также сообщил, что после обстрела ВСУ повреждения получили три жилых дома, ЛЭП и газопровод. За сутки украинские солдаты совершили 34 вооруженных атаки.

Ранее три человека погибли после удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Еще пятеро получили ранения, их госпитализировали.