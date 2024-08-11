Пять человек пострадали при падении сбитой ракеты на жилой дом в Курске — СМИ

Baza: В Курске при падении сбитой ракеты на жилой дом пострадали 5 человек

Фото: РИА «Новости»

При падении сбитой украинской ракеты на жилой дом пострадали пять человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Это предварительная информация, подчеркнули авторы сообщения. Количество пострадавших может увеличиться.

По данным Baza, из жилого дома эвакуировали 30 человек, пятерым потребовалась медицинская помощь. Фасад здания разрушен с первого по девятый этаж. Предварительно, погибших нет.

Официальной информации пока не поступало.

О падении сбитой ракеты сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он отметил, что на место выехали все экстренные службы. Глава Курска Игорь Куцак пообещал пострадавшим жителям и владельцу сгоревшего авто помощь.

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