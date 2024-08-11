Baza: В Курске при падении сбитой ракеты на жилой дом пострадали 5 человек

При падении сбитой украинской ракеты на жилой дом пострадали пять человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Это предварительная информация, подчеркнули авторы сообщения. Количество пострадавших может увеличиться.

По данным Baza, из жилого дома эвакуировали 30 человек, пятерым потребовалась медицинская помощь. Фасад здания разрушен с первого по девятый этаж. Предварительно, погибших нет.

Официальной информации пока не поступало.

О падении сбитой ракеты сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он отметил, что на место выехали все экстренные службы. Глава Курска Игорь Куцак пообещал пострадавшим жителям и владельцу сгоревшего авто помощь.