Певица Виктория Цыганова поучаствовала в акции «Елка желаний» в Солнечногорске
Российская певица Виктория Цыганова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний» в Солнечногорске. Она исполнила мечты детей бойца специальной военной операции.
Отец детей сейчас находится на передовой, и ребята поделились с Викторией Цыгановой своими переживаниями, выражая тоску по нему и надежду на скорую встречу. Артистка подарила им игрушки, о которых они мечтали, а также поблагодарила их бабушку за воспитание сына-героя и заботу о внуках.
Всероссийскую акцию «Елка желаний» поддержали глава Солнечногорска Константин Михальков, заслуженный артист России Сергей Куприк, депутаты, представители общественности, духовенства и бизнеса, а также многие другие неравнодушные люди.
«Вместе с коллегами мы выбрали по одному из 70 желаний, которые совсем скоро станут реальностью. Верю, что благодаря нашей поддержке и участию в таких акциях мы можем сделать мир лучше», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Отметим, что акция «Елка желаний» проходит по всей стране до 25 февраля 2025 года. Она была инициирована президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
Ранее в округе состоялась акция «Снежинка доброты», в рамках которой исполнили желания детей из семей участников специальной военной операции, а также прошел благотворительный концерт, на котором вручили подарки для 250 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.