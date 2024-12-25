Певица Виктория Цыганова поучаствовала в акции «Елка желаний» в Солнечногорске

Отец детей сейчас находится на передовой, и ребята поделились с Викторией Цыгановой своими переживаниями, выражая тоску по нему и надежду на скорую встречу. Артистка подарила им игрушки, о которых они мечтали, а также поблагодарила их бабушку за воспитание сына-героя и заботу о внуках.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» поддержали глава Солнечногорска Константин Михальков, заслуженный артист России Сергей Куприк, депутаты, представители общественности, духовенства и бизнеса, а также многие другие неравнодушные люди.