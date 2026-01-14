Певица Виктория Цыганова посетила центр помощи семьям в Солнечногорске

Певица и меценат Виктория Цыганова вместе с ветеранами СВО навестила Центр помощи семье и детям «Растим вместе». Визит прошел при поддержке администрации городского округа Солнечногорск.

Гостей встретили воспитанники центра, которых поздравили со Старым Новым годом. Для нужд учреждения доставили целый автомобиль подарков: сладости, игрушки, канцелярию, пеленки для новорожденных и другие необходимые вещи. Во встрече также участвовали советник главы администрации Виктория Куракова и заместитель руководителя ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак.

«Наш центр помогает тем, кто оказался в трудной ситуации — прежде всего будущим мамам и женщинам с детьми. Им нужна не только материальная, но и духовная поддержка, человеческое тепло. Мы благодарны Виктории за отзывчивость — ее внимание дарит нашим подопечным надежду», — отметила советник главы округа Виктория Куракова.

Для гостей провели экскурсию по центру: показали группы раннего развития, школу семейного типа и познакомили с воспитанниками. Во время встречи Цыганова пела вместе с детьми, а затем ребята колядовали.

«Здесь чувствуешь настоящую, созидательную любовь. Я буду сюда возвращаться, рассказывать друзьям и помогать», — сказала Виктория Цыганова.

Также меценат и ветераны посетили гуманитарный склад и музейную комнату святого Алексея — небесного покровителя центра, где собраны предметы религиозного быта и старинные облачения.