Петербуржцу выписали штраф за нарушение режима военного положения

Красногвардейский районный суд в Санкт-Петербурге впервые огласил приговор по делу о нарушении режима военного положения. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов северной столицы Дарья Лебедева.
Суд рассмотрел дело жителя поселка Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга Сергея Филатова. Мужчина отправился в Луганскую Народную Республику (ЛНР) в качестве волонтера, доставляющего посылки военнослужащим. Около двух часов ночи 3 ноября, во время комендантского часа, он находился на улице Ленина в поселке Новопсковск в ЛНР.
Свою вину петербуржец признал. Судья признал его виновным в нарушении режима военного положения и назначил ему наказание в виде штрафа в 500 рублей.
Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях 19 октября 2022 года. Этот режим в новых регионах России начал действовать на следующий день после заявлений президента.
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