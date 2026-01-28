Песню для участников СВО записал юный гармонист из Подольска

Юный подольчанин Ваня Ревин записал трогательный видеопривет для российских солдат, принимающих участие в специальной военной операции. Музыкальным посланием стало исполнение на гармошке легендарной песни «Катюша», которая впервые прозвучала 87 лет назад в январе.

Ваня сыграл песню на старинной гармошке 1974 года выпуска, подаренной его учителем, потому что ее звучание близко к моделям военных лет. Есть у музыканта для более поздних композиций и современная гармошка, которую ему подарил глава округа Григорий Артамонов.

В съемках видеопоздравления принимала участие подруга Вани Виктория Егорова, они вместе занимаются в вокальной студии «Веселая карусель» структурного подразделения «Рассвет» СДК «Романцево». Для видеоряда ребята выбрали красивые виды на пригорке у реки Петрицы. Озвучила клип бабушка мальчика.

Солдаты с теплотой встречают послания и отправляют Ване в ответ памятные сувениры.