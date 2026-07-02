Песков: ответный удар ВС РФ наносился исключительно по военным объектам Украины

Российские военные минувшей ночью наносили удары исключительно по военным или околовоенным объектам на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, об этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

«Речь идет о телефонном разговоре», — уточнил Песков.

При этом он рассказал, что Путин и Герасимов видятся практически каждый день, но их встречи чаще всего не под камеры.

Министерство обороны сообщило, что целями ударов в украинской столице стали предприятия «Радионикс», «Атлон Авиа», сборочное предприятие авиазавода, ракетный агрегатно-детальный завод, завод «Киев-25», транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка» и склад горюче-смазочных материалов «Киев-3». На них выпускают средства РЭБ, беспилотники и их комплектующие, а также «Фламинго» и другие ракетные комплексы.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал атаку самой массовой с начала специальной военной операции.