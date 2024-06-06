Первый замглавы Балашихи Лукичев встретился с участником СВО

Сергей Лукичев встретился с ветераном боевых действий, который хочет переехать в Балашиху вместе с семьей. На встрече они обсудили жилищные и социальные вопросы.

Участник специальной военной операции родился в Узбекистане, затем переехал в Подмосковье, у него шестеро детей. Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции 21 мая 2023 года.

В начале этого года получил ранение под Авдеевкой. Сейчас мужчина проходит лечение в Москве и готовится к операции.

«Мы поможем с риелтором, с подбором квартиры, устройством детей в учебные заведения округа. С нашей стороны сделаем все необходимое в рамках закона», - сказал первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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