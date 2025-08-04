Первый учебно-адаптационный сбор для ветеранов СВО прошел в Балашихе

На базе Центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе стартовал первый учебно-адаптационный сбор для ветеранов специальной военной операции. Инициатором этого важного проекта выступил Илья Агафонов, ветеран СВО, который получил ранение в ходе боевых действий.

Илья Агафонов — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, служил в подразделениях ВДВ и участвовал в СВО с февраля 2022 года. После получения осколочного ранения в позвоночник он не только стал инициатором курса, но и выступил в роли инструктора, обучая других бойцов базовым техникам управления коляской как в городской, так и в природной среде.

«Основная цель нашего проекта — дать бойцам свободу передвижения и уверенность в себе. Мы хотим, чтобы они могли самостоятельно передвигаться по городу, посещать мероприятия, вести активную жизнь, не ограничивая себя из-за травм», — отметил Илья Агафонов.

Сбор реализуется при поддержке Братства краповых беретов «Витязь» и Ассоциации ветеранов СВО городского округа Балашиха. Участниками первого сбора стали военнослужащие с травмами опорно-двигательного аппарата. В течение пяти дней они пройдут курс, направленный на восстановление, физическую активность и адаптацию к жизни в гражданской среде.

«Этот курс — первый шаг к системной реабилитации ребят, вернувшихся с фронта с тяжелыми травмами. Здесь они учатся элементарным, но жизненно важным вещам: как безопасно передвигаться по городу на коляске, садиться в автомобиль, преодолевать бордюры и лестницы», — рассказал президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов „Витязь“ Сергей Лысюк.

В рамках проекта также будут отработаны навыки физической устойчивости, самостоятельности и психологической стабильности. Сбор носит пилотный характер, и на его основе будет разработана методика подготовки, которую смогут пройти другие ветераны, оказавшиеся в подобных обстоятельствах. Основное внимание уделяется развитию выносливости, уверенности в себе и восстановлению активности в гражданской жизни.

«Для нас это очень значимое мероприятие. Наши ветераны видят, что о них помнят, им готовы помогать, их жизнь продолжается. Этот курс — возможность научиться жить заново в новых условиях», — отметил руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Планируется, что в будущем курсы будут проходить на постоянной основе. В проект уже вовлечены участники Ассоциации ветеранов СВО Балашихи, трое из которых стали первыми курсантами, а еще двое готовятся к участию после прохождения лечения.