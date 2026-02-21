Первый турнир по бильярду среди ветеранов СВО прошел в Раменском

В Раменском состоялись соревнования по русскому бильярду для участников специальной военной операции. За победу боролись военные со всей Московской области.

Турнир организовали Федерация бильярдного спорта Московской области и Ассоциация ветеранов СВО Раменского округа. Главная цель мероприятия — помочь бойцам в адаптации к мирной жизни через спорт и общение.

Заместитель главы Раменского округа Елена Ивушкина отметила, что организаторы ожидают горячую борьбу. Руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик подчеркнул, что такие встречи помогают ребятам возвращаться к спокойной жизни, и выразил надежду, что турнир станет регулярным.

Ветеран боевых действий Денис Сулимов, участвовавший в контртеррористической операции в Чечне и доставлявший гумпомощь на передовую, рассказал о значении соревнований: «Самое минимальное, что может дать турнир — показать альтернативу здорового отдыха и общения. Самое максимальное — даст уверенность, что ты не один. Это одна из функций общей реабилитации».

Соревнования проходили по правилам русского бильярда. За 50 минут участникам нужно было набрать максимальное количество очков. Вице-президент Федерации бильярдного спорта Московской области Алексей Шестаков пояснил, что судейство строгое, а призы получат все по спортивному принципу.

Победитель получил уникальный кий ручной работы. Остальные участники — кубки, грамоты, сертификаты, мелки и держатели для мелков.