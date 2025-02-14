Первый сборник стихов о спецоперации презентуют в Раменском 21 февраля

Во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском муниципальном округе 21 февраля состоится презентация первого сборника стихов «Окопный карандаш», посвященного специальной военной операции. В книге собрали поэзию авторов из разных уголков страны.

Куратором проекта выступил Юрий Фролов. Сборник объединил произведения как профессиональных поэтов, так и любителей. По словам Фролова, материала настолько много, что можно выпусть еще две книги.

«Книга стихов „Окопный карандаш“ — это наш посильный вклад в нашу победу. Тяжкие испытания, упавшие на плечи России, выдвинули новых героев. И как в годы Великой Отечественной войны, в период СВО стали появляться поэтические шедевры», — поделился куратор.

Он также добавил, что в книге собрали стихи авторов из нескольких десятков городов России: Читы, Ярославля, Коломны, Перми, Жуковского, Донецка, Луганска, из Алматы и других.

Мероприятие, на котором жителям представят сборник, пройдет во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском 21 февраля в 16:00. На встречу с жителями приедут авторы стихов. Вход для всех желающих свободный.