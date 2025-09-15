Первый региональный фестиваль пилотирования FPV-дронов прошел в Коломне

Более 20 команд из разных городов Московской области стали участниками первого регионального фестиваля пилотирования FPV-дронов, который 14 сентября прошел в Коломне. Соревнования посвятили памяти бойца специальной военной операции, Героя России Евгения Фадина.

Это звание 27-летнему командиру группы беспилотных летательных аппаратов, на счету которой — несколько десятков успешно пораженных целей противника, присвоили посмертно. Во время артобстрела Евгений Фадин, рискуя жизнью, вывез на автомобиле личный состав и комплект БПЛА в безопасный район. При этом он получил смертельное ранение осколком снаряда.

Решением губернатора Московской области Андрея Воробьева фестиваль беспилотных летательных аппаратов имени Героя России Евгения Фадина станет ежегодным.

«Евгений был прекрасным сыном, хорошим товарищем для своих друзей, большим профессионалом. Его подвиги будут жить всегда в наших сердцах. Вечная память всем героям, погибшим за нашу великую Родину. Слава России!» — отметил почетный гость фестиваля, отец Евгения Владислав Фадин.