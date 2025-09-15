На этой неделе в Подмосковье стартуют полуфинальные этапы областного конкурса «Женщина — Герой 2025». Мероприятие проводят по инициативе депутата Государственной думы Сергея Колунова и Ассоциации ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

В полуфинал вышла 71 из 136 участниц конкурса, направленного на поддержку женщин из семей российских бойцов.

«Впереди — четыре полуфинала, в ходе которых будут выбраны восемь финалисток. Именно они представят свои творческие номера, расскажут о жизненном пути и свершениях в Музее Победы 30 ноября», — отметил Сергей Колунов.

Первый полуфинал состоится 19 сентября в доме культуры «Кучино» в Балашихе в 14:00. На сцену ДК «Подмосковье» в Красногорске участницы выйдут 24 сентября, начало запланировано на 17:00.

Подольский дом культуры «Октябрь» примет конкурсанток 1 октября в 16:00, а завершит полуфинальную серию Одинцово — полуфинал начнется в ДК «Горки-10» в 14:00 12 октября.

Полные списки полуфиналисток доступны на официальном сайте конкурса «Женщина — Герой 2025».

Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Ассоциации ветеранов СВО совместно с Министерством территориальной политики и Министерством информации и молодежной политики региона.

Финал, назначенный на 30 ноября, пройдет в Музее Победы на Поклонной горе.

Председателем жюри станет заслуженный артист России Шаман.