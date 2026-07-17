Первый клуб для семей участников СВО открыли в Дмитрове

В деревне Митькино Дмитровского округа начал работу первый специализированный клуб для семей участников специальной военной операции. Пространство создано для психологической, социальной и творческой поддержки жен, матерей и вдов военнослужащих.

Проект реализовала Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке благотворительного фонда «Забота». На открытии присутствовали представители администрации округа, а первая встреча прошла в формате живого общения, мастер-классов и консультаций.

Участников поприветствовали заместители главы Дмитровского муниципального округа Евгений Тертышников и Ирина Костышина, руководитель Дмитровского отделения Ассоциации ветеранов СВО, депутат Совета депутатов Владимир Гасков, а также координатор мероприятий Ассоциации ветеранов СВО Московской области Анна Мовчан.

«Проект реализован по инициативе Ассоциации ветеранов и ее исполнительного директора Натальи Нестеровой. Мы высоко ценим, что на Дмитровской земле появилось такое пространство, где жены и матери участников СВО, в том числе родные павших героев, могут встречаться, заниматься творчеством и, самое главное, получать возможность живого человеческого общения. Благодарим главу муниципального округа Михаила Шувалова за поддержку этой идеи», — отметила заместитель главы округа Ирина Костышина.

Встреча прошла в теплой атмосфере. Участницы обсудили вопросы взаимопомощи и поддержки. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Екатерина Майорова провела мастер-класс для детей, а для женщин организовали косметологические процедуры. Кроме того, мама погибшего военнослужащего показала, как вязать талисманы для бойцов, которые затем отправят в зону проведения специальной военной операции.

По словам организаторов, многие участницы уже знакомы благодаря мероприятиям Дмитровского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Открытие клуба позволит проводить такие встречи регулярно и расширить число совместных инициатив.

«Этот клуб — совместный проект Ассоциации ветеранов СВО и центра „Забота“. Это уже пятое подобное объединение в Подмосковье, головной клуб работает в Красногорске. Мы создаем площадку для мероприятий, ориентированных на женщин, которым особенно нужны внимание и поддержка. Для бойца важно знать, что его родные не остаются один на один со своими трудностями. Главные ценности нашего клуба — сила духа, вера в победу и надежный тыл», — рассказала координатор мероприятий Ассоциации ветеранов СВО Московской области Анна Мовчан.

Клуб объединит жен, матерей, бабушек и других родственников участников СВО. Здесь они смогут общаться, обмениваться опытом, координировать волонтерскую деятельность и совместно реализовывать благотворительные проекты. Пока дети занимаются спортом, взрослые смогут обсудить актуальные вопросы и оказать поддержку друг другу. В числе участниц — Ирина Александровна, которая вяжет для военнослужащих обереги. Теперь делать это и организовывать новые добровольческие инициативы женщины смогут вместе.