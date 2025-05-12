Первый камень в основание памятника бойцам СВО заложили в Домодедове

Торжественная церемония состоялась на месте будущего мемориала домодедовцам, погибшим в зоне специальной военной операции. Камень заложили глава округа Евгения Хрусталева и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов.

Десятки людей пришли, чтобы стать участниками этого важного события. Особенно символичным стало то, что церемония прошла в День Победы.

Евгения Хрусталева выразила уверенность, что годы спустя и к этому памятнику будут приходить наши внуки и правнуки. «Они будут помнить героев СВО так же, как мы помним победителей Великой Отечественной войны», — сказала глава Домодедова.

Авторами монумента стали скульпторы Ирина Макарова и Максим Батаев. Высота памятника будет более четырех метров, а ширина постамента — около пяти. На основание нанесут слова «Враг будет разбит! Победа будет за нами!».

«Мы должны вечно помнить этих наших ребят и всегда отдавать им дань уважения, памяти», — подчеркнул председатель совета депутатов Домодедова, почётный гражданин Московской области Леонид Ковалевский.