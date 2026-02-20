Первый бильярдный турнир для ветеранов СВО прошел в Раменском

В раменском клубе «Атмосфера» впервые прошел турнир по бильярду среди ветеранов специальной военной операции. По словам организаторов, турнир стал наглядным примером того, как спорт помогает защитникам возвращаться к мирному ритму жизни, находя новые увлечения.

Инициаторами и организаторами соревнований выступили Федерация бильярдного спорта Московской области совместно с Раменским отделением Ассоциации ветеранов СВО. По словам вице-президента областной Федерации Алексея Шестакова, выбор пал на бильярд неслучайно. Эта дисциплина — не просто игра, а «шахматы в движении», где каждый удар требует предельной концентрации.

«Мы организовали этот турнир, чтобы ребята, прошедшие зону боевых действий, могли быстрее адаптироваться в мирной среде, почувствовать поддержку и спокойную обстановку. Бильярд воспитывает холодный ум и выдержку — качества, которые были жизненно важны там, на фронте, и которые так необходимы здесь, в созидательном труде и повседневной жизни», — подчеркнул Алексей Шестаков.

Турнир прошел на профессиональном уровне. За соблюдением правил следила главный судья — мастер спорта Светлана Ставицкая. Одной из ярких особенностей соревнований стало участие юных помощников судей. Молодые спортсмены не только ассистировали Светлане, но и объясняли участникам нюансы и тонкости профессиональных правил. Без наград не остался никто: все участники получили подарки от организаторов.