Первых операторов БПЛА выпустили в Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе

В Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе состоялся выпуск первой группы специалистов, прошедших обучение по программе «Оператор БПЛА коптерного типа и FPV дронов». 19 выпускников теперь пополнят ряды 1-й гвардейской танковой армии, что подчеркивает важность современных технологий в вооруженных силах.

На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости, среди которых глава Балашихи Сергей Юров, Герой России Сергей Лысюк, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков и руководитель местного отделения ассоциации в Балашихе Иван Клещерев. В своих выступлениях они отметили значимость подготовки квалифицированных специалистов для выполнения современных задач в условиях военных действий.

«С момента создания этого пункта отбора граждан на военную службу по контракту около 40 тысяч военнослужащих и добровольцев со всей нашей страны прошли через этот центр. Они приехали в Балашиху, подписали контракты и отправились в зону СВО. В прошлом году мы развернули курсы подготовки операторов БПЛА, а сегодня вручаем первые удостоверения. Уверен, что этот выпуск — начало большой совместной работы, которая будет проходить здесь, на нашем пункте отбора», — сказал Сергей Юров.

В рамках мероприятия также вручили удостоверения новым членам местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Мы видим, как развиваются новые технологии, и, в том числе, беспилотные летательные аппараты, как активно они применяются, как набирают обороты. И такие центры, как этот, нужны для нашей общей победы. Тут ребята, которые прошли боевые действия, делятся своим опытом. Нет лучшего педагога, тренера, наставника, чем тот, кто имеет опыт боевого применения, а не только гражданского», — отметил Кирилл Лосунчуков.

Обучение в Центре «Витязь» включает в себя не только теоретические занятия, но и практические навыки. Кандидаты проходят полеты на симуляторах, занимаются сборкой и ремонтом квадрокоптеров, учатся радиообмену и маскировке. По окончании курса им выдается свидетельство государственного образца и военно-учетная специальность.

Кроме того, в центре предоставляется широкий спектр услуг: медицинское освидетельствование, оформление документов, юридическая консультация и помощь в открытии банковских счетов.

Сергей Лысюк пожелал выпускникам мудрых командиров и успехов в выполнении боевых задач. Он отметил необходимость постоянной связи между обучаемыми и командованием для улучшения процессов и повышения эффективности работы.

«Мы бы хотели, чтобы с вами была постоянная связь и, находясь там, в районе выполнения задач, вы давали нам рекомендации, что делать лучше, что пригодилось, а от чего можно и отказаться. Желаю вам мудрых командиров, везения в бою и никаких потерь», — сказал Сергей Лысюк.

В настоящее время в Центре «Витязь» проходят обучение две группы из нескольких десятков человек, а третья группа уже формируется. Это свидетельствует о растущем интересе к подготовке операторов БПЛА и необходимости в высококвалифицированных кадрах для выполнения задач на современном поле боя.