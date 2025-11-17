Первое занятие прошло в новом учебном центре БПЛА в Богородском округе

Подготовка профессиональных кадров и квалифицированных специалистов для успешной реализации боевых задач — одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной. Это особенно остро чувствуют и понимают в Богородском округе.

В Ногинске, на базе Центра поддержки участников СВО и их семей, открывается учебный центр беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Данный проект реализуется совместно с АНО «СИЛЫ СВЕТА», администрацией округа, Ассоциацией ветеранов СВО.

В минувшее воскресенье, 16 ноября, в стенах Центра СВО прошло первое, вводное занятие. Участникам, среди которых были ветераны СВО, бойцы, а также гражданские пилоты, рассказали о программе занятий, целях и задачах. Для присутствующих был проведен инструктаж, после чего наступила учебная практика, проходившая на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.

У каждого было свое полетное задание в зависимости от навыков пилотов и типов БПЛА. Отрабатывались навыки пилотирования. Этому благоволила и ясная, солнечная погода, установившаяся в этот день. Пилоты-инструкторы с немалым боевым опытом внимательно отслеживали полетный процесс, давали рекомендации.

Отметим, что бойцы, которым ранее довелось пройти обучение у данных специалистов, сейчас успешно выполняют боевые задачи и благодарят педагогов за полученный опыт. Примечательно, что специалисты Центра МЧС выразили желание и готовность присоединиться к занятиям и пройти обучение в Центре СВО для дальнейшего выполнения задач по гуманитарному разминированию.

Данный обучающий курс также нацелен на перепрофилирование и помощь в адаптации в мирной жизни ветеранов СВО. Пройдя курс переобучения, бойцы смогут применить полученные знания в таких гражданских областях и сферах, как агросектор, геодезия, землеустройство, градостроительство, экологический мониторинг, обеспечения правопорядка и общественной безопасности и многое, многое другое.