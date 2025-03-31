Первенство по самбо в память о бойце СВО прошло в Богородском округе

Турнир по самбо в память о герое спецоперации Сергее Шобанове прошел в Богородском округе. В соревнованиях приняли участие 140 ребят в возрасте от 12 до 15 лет.

Этот турнир — не просто соревнования, а символ преемственности силы духа и патриотизма. Сергей Шобанов с детства занимался самбо, не раз становился чемпионом мира, а позже, выбрав путь офицера, с честью служил Родине. Он прошел обучение в Рязанском гвардейском училище, командовал штурмовыми подразделениями и, оставаясь верным долгу, до последнего дня вел за собой боевых товарищей. Гвардии капитан Сергей Шобанов погиб при защите Отечества в ходе специальной военной операции.

В память о защитнике и герое в Богородском округе провели турнир по самбо. Среди почетных гостей мероприятия были глава муниципалитета Игорь Сухин, депутат Московской областной думы Марк Черемисов и депутаты округа.

Игорь Сухин отметил, что этим видом спорта на Богородской земле активно занимаются не только юноши, но и девушки.

«Эти ребята знают, на кого равняться не только в спорте. Участвуя в первенстве, они принимают эстафету мужества и патриотизма от настоящего героя, сильного духом человека, умевшего вести за собой товарищей, стеной стоять за родную страну», — подчеркнул глава Богородского округа.

В ходе мероприятия Марк Черемисов выразил слова благодарности матери Сергея и вручил ей цветы.