Первенство и Кубок Московской области по практической стрельбе пройдут в Балашихе

Открытое первенство Московской области и Кубок Московской области по пневматическому пистолету и пневматическому карабину пройдут в Балашихе 4 октября. Площадкой мероприятия станет спортивная школа олимпийского резерва «Метеор».

В первенстве примут участие спортсмены от 11 до 15 лет. В Кубке — мужчины и женщины старше 16 лет. За золотые медали соревнований сразятся лучшие спортсмены страны, члены сборной команды России и сборной Московской области.

Почетными гостями мероприятия станут бойцы Центра специального назначения «Витязь».

​С 2024 года первенство Московской области носит имя старшего лейтенанта спецназа Росгвардии Александра Потапова, посмертно удостоенного звания Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».