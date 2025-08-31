Первая встреча Клуба женщин СВО прошла в Красногорске

Жены и матери военнослужащих приняли участие в первом масштабном мероприятии Клуба женщин СВО в Красногорске. Событие стало площадкой для общения и поддержки.

В этот день состоялось официальное открытие Клуба. Поприветствовал участников депутат Государственной думы Сергей Колунов.

«Когда мужчине тяжело и сложно, он всегда смотрит домой. Он всегда думает о самом родном, о том, что его поддерживает. А поддерживает всегда родная наша русская женщина. Это вы. Вам большое спасибо», — сказал Сергей Колунов.

В клубе участницы могут не только пообщаться, но и обменяться идеями, поработать над совместными проектами и поделиться переживаниями. В день открытия для них открылась выставка картин Сергея Марченко «Уголь Донбасса». Это серия портретов героев и военкоров.

Творческие номера на мероприятии представила солистка Красногорской филармонии Ольга Панюшкина.