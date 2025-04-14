Первая встреча Ассоциации ветеранов СВО пройдет в Одинцове 16 апреля

Первая учредительная встреча Ассоциации ветеранов специальной военной операции состоится в Одинцове 16 апреля. Лица, имеющие отношение к специальной военной операции, могут принять участие в мероприятии и прийти по адресу: улица маршала Бирюзова, дом 30а.

Процесс регистрации участников начнется в 17:00, а сама встреча стартует в 17:30. Цель мероприятия — обсуждение основных целей создания ассоциации, а также перспективных направлений ее деятельности и совместных проектов, которые будут реализовываться в будущем.

Во встрече примут участие руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества», глава Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Одинцовском округе, а также заместитель главы муниципалитета, отвечающий за социальные вопросы.

Те, кто желает предварительно записаться на встречу или получить дополнительную информацию, могут обратиться по телефону 8-925-288-62-59.