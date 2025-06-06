Первая рабочая встреча членов отделения Ассоциации ветеранов СВО прошла в Серпухове

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в первой рабочей встрече членов местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Всего в организации состоят 50 человек.

Представители ассоциации помогают бойцам, которые только что вернулись с фронта, адаптироваться к мирной жизни и найти работу. Члены организации проводят уроки мужества в образовательных учреждениях, добиваются высоких результатов в спорте, участвуют в различных городских мероприятиях.

Врип руководителя муниципалитета Алексей Шимко и глава отделения Ассоциации ветеранов СВО в Серпухове Игорь Старовойт побеседовали с участниками специальной военной операции. Собравшиеся обращались с вопросами оформления льгот, трудоустройства, организации отдыха для детей в лагерях. Ответы каждому участнику дадут до следующей встречи, которая пройдет в начале июля.

«Каждое обращение зафиксировали, все вопросы проработаем», — пообещал Алексей Шимко.

Помимо этого, на мероприятии наградили активистов ассоциации и выбрали кураторов территорий: городов Серпухова, Пущина и Протвина, а также села Липицы и поселка Пролетарский.