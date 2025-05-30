Перинатальный центр в Наро-Фоминске запустил программу поддержки семей бойцов СВО

Вчера глава Наро-Фоминского округа Роман Шанс побывал в перинатальном центре — одном из самых современных медицинских учреждений Московской области. Главный врач центра Людмила Кещьян представила программу «Под крылом», направленную на поддержку семей участников специальной военной операции.

Этот проект реализуется совместно с администрацией округа, фондом «Защитники Отечества» и воинскими частями региона, демонстрируя эффективное взаимодействие разных структур. Основная задача программы — всесторонняя помощь женщинам во время беременности, родов и восстановления после них.

В рамках инициативы предусмотрены доступ к закрытому Telegram-каналe с круглосуточной консультацией специалистов, индивидуальный подход к ведению родов, «зеленый коридор» в приемном отделении для быстрого и комфортного обслуживания пациенток.

Перинатальный центр вновь подтвердил статус передового учреждения, внедряющего современные методы работы и создающего комфортные условия для будущих мам.

«Нам важно оказывать всестороннюю помощь семьям, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. Для женщины в этот ответственный период, в момент отсутствия ее супруга рядом, необходимо понимать, что она может рассчитывать на команду специалистов, которые смогут окружить ее заботой и оказать профессиональную помощь», — отметил глава округа.