Перемены в позиции Зеленского по переговорам заметили в России

Союзники Украины на Западе не верят в возможность ВСУ добиться военного успеха. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.

По его словам, на данный момент нет оснований рассуждать о новой позиции властей Украины, но она постепенно меняется. Это связано, прежде всего, с тем, что союзники не верят в военный успех ВСУ.

«От ситуации на фронте зависит скорость корректировки. Украине сейчас не угрожает катастрофическое поражение, поэтому процесс идет медленно. Что касается заморозки боевых действий, то тут много нюансов: где пройдет линия соприкосновения, кому следить за перемирием, и так далее», — сказал Денисов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский объяснил стремление президента страны Владимира Зеленского говорить о мире с Россией в связи с поражениями на фронте и снижением уровня поддержки Запада.