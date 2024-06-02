Перекрыть воздух ВСУ. Россиянам объяснили, что даст освобождение Уманского

Кимаковский: освобождение Уманского поможет войскам перекрыть снабжение ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Взятие села Уманское на Авдеевском направлении даст возможность ВС России перекрыть пути снабжения группировки ВСУ в Карловке. Об этом ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что после освобождения Уманского ВС России смогут эффективнее бить по дорогам, которые используют украинские войска. Кимаковский добавил, что ВСУ в ближайших населенных пунктах окажутся под более интенсивным обстрелом.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина предположил, что Карловка станет крупным очагом сопротивления в зоне СВО. По его мнению, после освобождения города войска смогут продолжить наступление и взять Селидово и Покровск.

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