Передача гуманитарной помощи для военнослужащих прошла в Ногинске

12 февраля в Ногинске прошла передача гуманитарной помощи для военнослужащих зоны специальной военной операции. В благотворительной акции приняли участие образовательные учреждения Богородского округа.

Дети, родители и педагоги не смогли остаться в стороне и откликнулись на этот призыв. Помимо необходимых вещей дети написали солдатам душевные письма со словами поддержки.

«Уважаемые защитники! Примите искренние слова благодарности за вашу готовность в любой момент встать на защиту. Это истинный пример мужества и патриотизма. Желаю личного счастья, благополучия и новых высот, как в военном деле, так и в мирной жизни!» — говорится в одном из детских писем.

Присоединились к акции и общественные организации округа, в частности, Ногинская общественная организация «Бывшие несовершеннолетние узники фашизма», которую возглавляет Елена Авдеевна Жабина. Женщины передали термобелье, носки.

На протяжении трех недель в досуговом центре «Про молодежь» проходил гуманитарный сбор для защитников, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне СВО, на разных направлениях. Никто не остался в стороне — приходили простые жители, волонтеры. При сборе помощи работали с учетом поступающих запросов от бойцов. Весь собранный груз добровольцы доставят военнослужащим накануне Дня защитника Отечества.