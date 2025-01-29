До прихода российских войск украинская администрация изъяла детей у семей в Новогродовке в Покровском районе ДНР. Их родителям отказали в эвакуации, сообщила РИА «Новости» местная жительница Ирина.

По ее словам, под изъятие подпадали только маленькие дети. Один такой случай произошел у жителей дома на Донецкой улице в Новогродовке.

«Полугодовалую девочку забрали. Оставили мать, молодую пару. Их не забрали, а девочку забрали», — рассказала женщина.

Одного из украинских мальчиков удалось вернуть семье в Россию. До 2019 года он жил в Ярославской области, после смерти отца переехал к бабушке в Винницкую область, а после февраля 2022 года не смог воссоединиться с матерью из-за запрета россиянам на въезд на Украину. При посредничестве Катара и детского омбудсмена девятилетний ребенок вернулся домой.