Перебравшаяся из Берлина в РФ россиянка заявила, что смогла вернуться благодаря мужу-иностранцу | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 13:14 Перебравшаяся из Берлина в РФ россиянка заявила, что смогла вернуться благодаря мужу-иностранцу

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Россиянка Елена Максимова, переехавшая в Берлин в начале 1990-х, рассказала, что все эти годы часто задумывалась о возвращении на родину. Ее мечту смог осуществить муж-иностранец, сообщил RT.

После совместной поездки в РФ немец Аки Биндер принял решение перебраться с супругой в Краснодарский край.

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«В Германии все труднее жить, никогда мы для них своими не станем. И я считаю, что получила там все, что могла. Там я встретила человека, который взял меня за руку и обратно увез на родину», — отметила Максимова.

По ее словам, Биндер даже планировал отправиться в зону СВО. Сейчас он принял православие, и воскресные походы на службу стали семейной традицией.