Наемница ВСУ Кветневская погибла под огнем «Солнцепека» на Украине

Польскую наемницу Вооруженных сил Украины Дороту Кветневскую ликвидировали в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил Life.ru .

Как именно погибла наемница, пока не известно. Ее тело практически уничтожил удар из тяжелого вооружения. Личность Кветневской удалось установить только по обломку обгоревшего жетона.

Предположительно, женщина могла попасть под атаку «Солнцепека». Аналогичные травмы характерны и для прямого попадания дрона-камикадзе, либо системы залпового огня.

Кветневская — гражданка Польши. На Украину она приехала еще три года назад. Какое-то время полячка служила волонтером, она связана с несколькими западными НКО, которые передавали гуманитарную помощь украинской стороне.

В личных социальных сетях Кветневская обозначает себя как «боевого медика ВСУ». Предположительно, она могла принимать участие в боевых действиях.

Ранее в зоне спецоперации умер капитан элитного подразделения ВСУ.