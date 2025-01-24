Пенсионеры в Можайске связали 50 пар носков для бойцов СВО

Участники клуба «Активное долголетие» продолжают поддерживать участников специальной военной операции. В рамках акции «Тепло для героя» они изготовили теплые вещи для военнослужащих.

Депутаты окружного совета закупили пряжу, из которой пенсионеры связали 50 пар шерстяных носков и три пары перчаток. Вещи будут отправлены в зону СВО в составе очередной партии гуманитарного груза.

Депутат Василий Овчинников отметил, что внимание и поддержка со стороны соотечественников важны для каждого, кто в настоящее время выполняет свой долг перед Родиной. Он поблагодарил «серебряных волонтеров» за их золотые руки и тепло добрых сердец.

«Каждый из вас — по-настоящему человек с большой буквы и истинный пример для нашей молодежи», — сказал Василий Овчинников. Он добавил, что очень многие жители муниципального округа передают гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Участники «Активного долголетия» постоянно участвуют в акциях по сбору необходимых для участников СВО вещей. Ранее они также отправили военнослужащим теплые вещи и предметы личной гигиены.