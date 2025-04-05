Пенсионеры в Луховицах отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Члены клуба «Активное долголетие» и неравнодушные жители села Дединово в муниципальном округе Луховицы продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. В этот раз волонтерская группа «Надежный тыл — помощь участникам СВО» получила в дар теплую одежду, продукты питания, сладости и маскировочные сети, сплетенные руками местных жителей.

Гуманитарная помощь уже отправлена в зону СВО. Депутат муниципального округа Луховицы Ирина Попова выразила благодарность каждому, кто приносит помощь.

«Сбор продолжается, любой желающий может внести вклад и присоединиться к этой важной инициативе — поддержать наших защитников», — сказала Ирина Попова.

Необходимые вещи можно приносить по адресу: Дединово, улица Совхозная, дом 9, с 08:00 до 17:00.

Недавно в Луховицах завершилась благотворительная акция «Тепло для Героя», организованная партией «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение». Жители округа собрали полсотни пар теплых носков, которые были переданы в зону СВО. Помимо этого, в рамках акции были организованы творческие мастер-классы для детей, на которых они писали письма и рисовали открытки для военнослужащих.