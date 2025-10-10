Пенсионеры в Истре изготовили около 150 маскировочных сетей в зону СВО

Участники истринского клуба «Активное долголетие» ежедневно помогают бойцам СВО: вяжут носки, делают окопные свечи и маскировочные сети. За 2025 год они отправили около 10 тысяч окопных свечей и 150 маскировочных сетей в зону проведения специальной военной операции.

Отметим, что помогают во всех подразделениях клуба. Еще представители серебряного возраста собирают гуманитарную помощь: одежду, еду, средства личной гигиены и многое другое. Часто им в этом помогают местные жители и депутаты. Но и своими руками делают многое: пишут письма, вяжут носки, шапки, шарфы, сушат фрукты и овощи для пайков.

«А как по-другому? Мы должны все помогать нашим ребятам ради общей победы. Я хочу, чтобы им было хоть чуть-чуть полегче и теплее вдали от дома и своих близких», — делится участница истринского клуба «Активное долголетие» Валентина Федоровна Бушуева.

Бойцы отмечают, что эти носки, связанные с любовью, и письма, написанные от руки, — это уже не просто вещи, а самый настоящий привет из детства, из того самого места, где тебя ждут и верят.