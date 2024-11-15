Пенсионеры изготовят подушки для реабилитации раненых бойцов СВО

Депутаты местного отделения партии «Единая Россия» встретились с участниками клуба «Активное долголетие» в Балашихе. Вместе обсудили новое направление поддержки военнослужащих специальной военной операции — создание подушек для реабилитации раненых бойцов.

По просьбе проходящих лечение в госпитале бойцов партийцы встретились с членами клуба «Активное долголетие» на базе фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита». Собравшиеся обсудили реализацию нового направления помощи участникам спецоперации — изготовление госпитальных противопролежневых подушек.

Как рассказала заместитель исполнительного секретаря партии «Единая Россия» Ирина Митюрина, эти изделия в госпиталях подкладывают под ноги пациентам, что помогает избежать пролежней и уменьшить нагрузку на мышцы.

«Специальные подушки небольшого размера набиваются обрезками ткани. Они очень плотные и тяжелые, используются в госпиталях при ампутации, снижая уровень боли», — добавила она.

Пенсионерам уже передали специальный спрессованный поролон, которым они будут набивать 35 выкроенных из плотной ткани заготовок в виде косточек. В свою очередь, участники клуба «Активное долголетие» передали бойцам на фронт 40 пар связанных вручную шерстяных носков.

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