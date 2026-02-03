Пенсионеры из Зарайска изготовили окопные свечи

В округе состоялась очередная масштабная акция в поддержку российских военнослужащих. В этот раз представители старшего поколения объединились для изготовления окопных свечей.

Инициатором встречи выступил руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и штаба Комитета семей воинов Отечества Михаил Минаев. К мероприятию присоединилась депутат Совета депутатов Александра Павлова. Основной движущей силой акции стали «серебряные» волонтеры — участники проекта «Активное долголетие». В ходе встречи добровольцы подготовили большую партию свечей.

«Каждая такая свеча, созданная руками наших земляков, — это не просто источник света. Это мощный моральный стимул для ребят на передовой. Это весточка из дома, напоминание о том, что в Зарайске их любят, ждут и делают все возможное для их поддержки. В каждой банке — тепло ваших сердец и непоколебимая вера в победу», — отметил Михаил Минаев.