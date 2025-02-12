Пенсионеры из Солнечногорска сделали открытки для участников СВО

Участники клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске присоединились к всероссийской благотворительной акции «Тепло для Героя». Ее проводят по всей стране в преддверии Дня защитника Отечества по инициативе партии «Единая Россия»

Под руководством потомственной художницы Нины Ковальчук на маленьких холстах участницы мастер-класса нарисовали пейзажи родных мест, персонажей мультфильмов и натюрмортные композиции. А на оборотной стороне оставили для бойцов слова поддержки и разные пожелания.

«Такие акции помогают передать защитникам тепло родного дома. Многие наши женщины старшего поколения, которые приходят на мастер-классы, вяжут теплые вещи, плетут сети относятся к бойцам как к сыновьям. Это чувствуется в их делах и словах, с которыми они обращаются к героям», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Теперь все эти сувениры передадут в госпиталь, где военнослужащие проходят лечение.

«Уверена, что эти подарки принесут военнослужащим не только радость, но и уверенность в том, что их героизм высоко ценится», — рассказала руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.