Пенсионеры из Сергиева Посада сплели для бойцов СВО более 400 маскировочных сетей

В зале Общественной палаты Сергиево-Посадского городского округа собираются неравнодушные пенсионерки, которые помогают фронту. Для бойцов специальной военной операции они сплели уже более 400 маскировочных сетей.

Бывший педагог английского языка Татьяна Раменская переехала в Сергиев Посад из Комсомольска-на-Амуре. Она участвует в программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие» и помогает в плетении маскировочных сетей.

Еще одна активная жительница Сергиево-Посадского округа — Наталья Рычкина. Раньше она трудилась главным бухгалтером, а теперь — лидер садового некоммерческого товарищества. Наталья руководит сплоченной командой у станка и отмечает, что практическая помощь защитникам бывает ценнее денежных средств: здесь важны навыки и опыт.

К группе волонтеров присоединилась и опытный педагог начальных классов Любовь Белоусова. Она создает дружескую и теплую атмосферу в коллективе, помогает новичкам.

Все эти волонтеры — добровольцы фонда «Золотые руки Ангела». Организация предоставляет им материалы для работы, приобретенные на благотворительные пожертвования.