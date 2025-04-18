Пенсионерка из Звенигорода приготовила куличи для участников спецоперации

В небольшой деревенской избе у Елены кипит работа и день, и ночь.

«Сначала делаю опару. Смешиваю нежирное молоко и сметану. Добавляю дрожжи, немного сахара. Все сдабриваю сливочным и подсолнечным маслом. Не жалею яиц», — рассказала Елена Зайцева.

Готовые куличи женщина украшает помадкой из сахара и взбитых яиц. В поселке бабу Лену знают все. У нее дома настоящая молельная комната. Все стены в образах, на полках молитвословы и Евангелие.

Женщина записывает в блокнот имена всех земляков — участников спецоперации и всех, кого послал ей в жизни Бог, за которых она усердно молится. Перед Пасхой свободного времени у нее нет буквально ни минуты, день завершается уже за полночь. Потом более двух часов баба Лена читает молитвы, на час ложится поспать, а с четырех часов утра снова берется за выпечку.