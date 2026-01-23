Педагогов из Можайска наградили за проект по поддержке бойцов СВО

Благодарственные письма вручили педагогам школы «Гармония». Их наградили за годовой проект по созданию оберегов «Ангелы Победы» для участников специальной военной операции.

Награды от государственного фонда «Защитники Отечества» и «Ассоциации ветеранов СВО» учителям вручили 20 января. Проект объединил педагогов, учеников, воспитателей, дошкольников и их родителей, которые вместе шьют и украшают ангелочков.

Социальный координатор фонда Галина Аксенова, присутствовавшая на церемонии, рассказала о важности этой поддержки: «Я хочу передать вам слова от самих бойцов. Они берегут этих ангелочков, носят их у сердца и в госпитале, и на передовой. Для наших защитников это самый ценный талисман — знак того, что о них помнят и ждут».

Уже год эти подарки регулярно отправляются в военный госпиталь в Краснознаменск и в зону СВО. Некоторые педагоги сами ездят в госпиталь, чтобы лично вручить обереги.

«Это благодарность не только за труд, но и за воспитание в детях самого главного — любви, сострадания и ответственности за свою страну», — отметил, вручая награды, руководитель местного отделения «Ассоциации ветеранов СВО» Александр Князев.

В канун Дня защитника Отечества новая партия «Ангелов Победы» будет передана бойцам, проходящим лечение.