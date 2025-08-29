Педагогическая конференция прошла в Ленинском округе

В новом корпусе Видновской школы № 11 Ленинского городского округа состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция, участники которой обсудили достижения прошлого учебного года и планы на предстоящий. На встрече собрались учителя, руководители образовательных организаций и глава муниципалитета Станислав Каторов.

По его словам, Ленинский округ сделал значительный шаг вперед: 13 из 18 школ вошли в «зеленую зону» рейтинга Московской области.

«Если в прошлом году мы занимали 50-е место среди муниципалитетов региона, то в этом году поднялись на 13-е. Это весомый результат, за которым стоит труд каждого из вас», — подчеркнул Станислав Каторов.

На мероприятии отметили успехи в решении проблемы второй смены. В муниципалитете открыли четыре новых школы, что позволило сократить количество детей, обучающихся во вторую половину дня, с 5,5 тысяч до 3,5 тысяч. Также собравшимся объявили об открытии еще одной школы на 1675 человек и семи детских садов, которые обеспечат дополнительные 1800 мест для малышей.

«Среди задач на 2025-2026 учебный год — вхождение всех школ округа в „зеленую зону“ рейтинга Московской области и внедрение технологий искусственного интеллекта в работу учителей для повышения качества уроков», — сообщил руководитель муниципалитета.

Помимо этого, Станислав Каторов наградил лучших педагогов Ленинского городского округа, в том числе тех, кто готовил стобалльников. Он также поблагодарил учителей и родителей за поддержку бойцов специальной военной операции и их семей.

«Я с гордостью хочу поблагодарить каждого из вас за проявленную сплоченность. Вы все вносите неоценимый вклад в поддержку бойцов специальной военной операции — это и гуманитарная помощь, и письма солдатам, и помощь членам семей участников спецоперации, и многое другое, что делаете вы на своих местах», — отметил глава Ленинского округа.