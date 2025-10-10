Педагоги Москвы провели масштабную акцию в поддержку бойцов СВО и новых регионов

Масштабную акцию по сбору гуманитарного груза для участников СВО, жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей провели педагоги и воспитанники центров дополнительного образования Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Для бойцов спецоперации и жителей новых регионов подготовили одежду, продукты, средства гигиены и другие предметы первой необходимости, а также организовали для детей спортивные и творческие мероприятия.

Московский центр воспитательных практик вместе с волонтерами собрал более 20 тонн медикаментов, продуктов питания, канцелярии и одежды для обучающихся школ-интернатов и воспитанников детских домов четырех регионов. При поддержке организации в Луганске и Мариуполе прошла серия школьных турниров по регби.

Педагоги Дома детского творчества на Таганке организовали для детей Донбасса экскурсии и встречи с кадетами. А шахматисты из ДНР приняли участие в турнирах Центра детского и юношеского творчества «Бибирево». К торжественному параду на Поклонной горе на фестивале-форуме кадетского движения присоединились школьники из ЛНР и Херсонской области.

За разработку системы мер по развитию дополнительного образования отвечает Минпросвещения. Направленность у занятий разная, что позволяет сформировать у школьников творческое и критическое мышление, а также содействует профориентации подростков.

Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».