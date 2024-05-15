Педагоги из Красноармейска примут участие в премии «Мы вместе» | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 23:09 Педагоги из Красноармейска примут участие в премии «Мы вместе» Источник фото: Екатерина Мелкозерова

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Педагоги красноармейского Центра образования № 1 примут участие в международной премии «Мы вместе». Они представят проект по организации помощи жителям ЛНР и ДНР и военнослужащим СВО.

По словам лидера красноармейской команды педагогов, воспитателя дошкольного отделения «Светлячок» Евгении Залуцкой, в проекте «Подарим частичку сердца» участвуют почти 100 человек, и это не только учителя, но и воспитанники и их родители.

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«Название такое родилось, потому что все участники искренне от всего сердца помогают воинским подразделениям ЛНР и ДНР, мирному населению этих республик, а также жителям Белгородской области», — рассказала Залуцкая.

Участники проекта собирают посылки для раненных военнослужащих, навещают их в госпиталях, рисуют и отправляют бойцам рисунки, отправляют помощь детям на Донбасс.

«Мы стараемся принимать участие во многих акциях, направленных на оказание помощи нашим военнослужащим и гражданам новых российских территорий — „Согреем детские сердца“, „Дарим добро“, „Книги Донбассу“, „Добрый подарок“ и многих других. Привлекаем к сотрудничеству новых партнеров, проводим мастер-классы», — добавила Залуцкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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