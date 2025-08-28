Педагогам приграничных территорий отправили подарки из Богородского округа

Общественная палата Богородского округа совместно с Комитетом воинов Отечества подготовили и передали подарки для педагогов, продолжающих заниматься своей профессиональной деятельностью на новых и приграничных территориях нашей страны. В наборы вошли продукты и сладости с длительным сроком хранения.

Всего учителям отправили более 200 таких наборов. По словам участников, эта акция, которая проходит в первый раз, стала настоящим проявлением солидарности и поддержки педагогов, которые продолжают выполнять свой профессиональный долг в непростых условиях.

Собранные подарки еще 26 августа отправились в путь, чтобы адресаты смогли их получить к началу учебного года. Груз будет доставлен в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также в Курскую область.

«Учителя в этих регионах демонстрируют настоящий героизм, продолжая обучать детей в сложных условиях. Наша акция — это скромная возможность поздравить их с наступающим Днем знаний и выразить наше глубокое уважение», — отметил председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.