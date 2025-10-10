Педагог из Наро-Фоминского округа вышла в полуфинал конкурса «Женщина-герой»

Проект «Женщина-герой» создан для поддержки жен и матерей участников СВО. Одной из участниц полуфинала стала учитель Селятинской школы № 1 Светлана Мархгейм.

Сын педагога несет службу в зоне специальной военной операции. Свою гражданскую и материнскую позицию Светлана Мархгейм воплощает в реальных делах, вовлекая в них своих учеников и коллег. Она организовывает благотворительные ярмарки, средства от которых направляются на помощь бойцам. Наладила тесное взаимодействие с Кантемировской дивизией, чтобы передавать гуманитарную помощь именно в Ямпольский полк, где служит ее сын.

По инициативе Светланы Мархгейм в школе был создан пункт плетения маскировочных сетей и музей, посвященный героям СВО. Школьники пишут письма военнослужащим, а образовательное учреждение стало настоящим центром поддержки наших защитников.

Финал конкурса состоится 30 ноября, в День матери, в Музее Победы на Поклонной горе. В нем примут участие только восемь из 136 полуфиналисток.