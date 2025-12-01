Педагог из Котельников стала финалисткой областного конкурса

Финал областного конкурса «Женщина — Герой 2025» прошел на площадке Музея Победы. В этом году в состязании приняли участие 136 женщин со всего Подмосковья, только восемь из них вышли в заключительный этап, в том числе жительница Котельников Ольга Николаева.

Конкурсантки представили видеовизитку, творческий номер и дефиле. Выступления оценивало жюри, в которое вошли вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова, представители общественных и благотворительных организаций, деятели культуры, а также заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN).

Учитель биологии Ольга Николаева вместе с танцевальным коллективом «Гротеск» выступила с музыкальной композицией «Ты живи, моя Россия». Поддержать финалистку приехали родные и близкие, а также глава Котельников Михаил Соболев и депутаты.

Для педагога конкурс, который ежегодно проводит Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья при поддержке губернатора Андрея Воробьева, стал возможностью рассказать о своей семье и работе по поддержке защитников Отечества. Ольга выросла в семье военного. Ее муж и брат участвуют в СВО, а общественная деятельность стала для всей семьи особой формой служения России. Учитель вместе со школьниками собирает гуманитарную помощь, плетет маскировочные сети, пишет письма бойцам.

«Все конкурсантки — достойные женщины, лучшие из лучших. Я восхищена как участницами, так и организацией конкурса: все на высочайшем уровне», — поделилась впечатлениями Ольга Николаева.