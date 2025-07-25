Пчеловод из Шатуры передал жителям Курской области около 300 кг меда

Житель деревни Погостище Александр Басов неоднократно передавал целебное лакомство военнослужащим на передовой. Ценный груз отправят жителям Курской области, раненым в госпитали, а также доставят участникам спецоперации.

На встрече с демобилизованными бойцами СВО Александр Басов рассказал о пользе натурального меда, поделился секретами разведения пчел и подарил по банке цветочного лакомства каждому из шатурских бойцов.

«Мой отец был артиллеристом, брал Берлин. Поэтому, когда настало такое тревожное время, решил не оставаться в стороне и помогать нашим бойцам, снабжая их качественным натуральным медом. В этот раз передаем 290 килограммов прошлогоднего меда», — рассказал Александр Басов.

Продукт уложен в удобную для транспортировки пластиковую тару, которые безвозмездно передают пчеловоду владельцы егорьевской компании «БРиК-полимер».

Александр Басов разведением пчел занимается давно и знает об этом все. Свои ульи он держит в Шатуре, а также размещает домики с пчелами на своем хуторе в Тульской области. Ежегодно семье пчеловода удается накачать до 5 тысяч килограммов меда с одной пчелосемьи.