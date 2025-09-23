Павлово-Посадский округ отправил гуманитарную помощь бойцам СВО

Очередной гуманитарный конвой выехал из городского округа в зону специальной военной операции в ночь с 22 на 23 сентября. Перед отправкой гуманитарного груза на территории Казанского храма в Павловском Посаде состоялся традиционный молебен.

Гуманитарную помощь получат более чем 30 подразделений в Курской, Белгородской, Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках, где несут службу бойцы из Павлово-Посадского округа.

В партию груза вошли автомобиль Chery Tiggo, квадроцикл и два мотоцикла, 40 FPV-дронов и три квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro, системы РЭБ «Талисман» и детекторы дронов «Булат», цифровой прицел ночного видения Pulsar и две системы спутникового интернета Starlink.Для обеспечения надежного тыла и быта военнослужащим отправили генераторы, запчасти, медикаменты, обмундирование и продукты питания. Все эти вещи закуплены по запросам участников СВО.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поблагодарил всех, кто помогал собрать гуманитарную помощь для военнослужащих. «Эта миссия — яркий пример нашей сплоченности и единства. Спасибо за ваш неоценимый вклад в общее дело!» — сказал руководитель муниципалитета.