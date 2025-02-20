Пациентов военного госпиталя поздравили с Днем защитника Отечества в Подольске

Концерт ко Дню защитника Отечества организовали для сотрудников и пациентов военного клинического госпиталя Министерства обороны России в Подольске. Военнослужащим вручили награды.

Для бойцов подготовили творческую программу. Также их лично поздравили с наступающим праздником представители администрации Подольска.

«Так же, как защитники сражаются за страну, врачи госпиталя ежедневно ведут битву за здоровье и жизнь героев. Именно благодаря их золотым рукам бойцы обретают надежду, силы для новых свершений. От всего сердца благодарю за профессионализм, самоотверженность и преданность делу. Желаю медикам терпения и сил, а воинам — скорейшего выздоровления», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Сейчас в составе госпиталя находятся 17 филиалов и структурных подразделений. Они расположены в девяти регионах страны. Ежегодно в них оказывают помощь 60 тысячам человек.