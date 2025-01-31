Патронажные курсы сестер милосердия открыли в Химках

Прошедшие обучение смогут помогать больным и раненым не только на дому, но и в стационаре. Организовать курсы помогли представители отдела по взаимодействию с медицинскими учреждениями Сергиево-Посадской епархии и Химкинского благочиния.

«В военных госпиталях сейчас острая нехватка добрых и ответственных рук. Только в Сергиево-Посадской епархии насчитывают 12 медучреждений, в которых находятся раненные бойцы. Обучение будет полезно не только волонтерам, но и самому духовенству — провести духовное лечение не менее важно, чем облегчить телесные страдания и муки», — сказал председатель Отдела иерей Сергий Козлов.

Накануне открытия курсов представители церкви отслужили молебен перед иконой Покрова Пресвятой Богородицы.

«Больничное служение может быть подобием апостольского. В уходе за больным телом найдется мгновение и для ухода за человеческой душой», — отметил заместитель благочинного Химкинского церковного округа отец Леонтий.