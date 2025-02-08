Патриотическую выставку «Южный форпост России» открыли в Серпухове

В городском округе Серпухов открыли выставку, посвященную 30-летию 58-й Гвардейской общевойсковой армии, носителя ордена Суворова, и 80-летию Великой Победы. В экспозиции представили редкие военные артефакты времен не только Великой Отечественной войны, но и экспонаты, привезенные из зоны СВО.

Посетители выставки увидят работы члена Союза журналистов России и военного обозревателя журнала Министерства обороны Российской Федерации «Армейский сборник» Виктора Богдана. Его фотографии вошли в издания, посвященные 85-летию Северо-Кавказского военного округа, и монографию Николая Асташкина «Прыжок одинокого волка». В экспозиции также представили личные вещи военкора Сергея Орлова.

На церемонии открытия через телемост гости выставки побеседовали с бойцами специальной военной операции, ветеранами боевых действий на Северном Кавказе, а также с ветераном 58-й армии подполковником Василием Бондарем.

Организовал выставку Совет регионального общественного движения участников боевых действий «Ветераны Кавказа». Ее можно посетить до 23 февраля, вход свободный.